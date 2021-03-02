Одесситам обещают 14 новых трамваев

Для Одессы закупают 14 трамваев в рамках проекта «Городской общественный транспорт Украины».

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

По словам министра, трамваи, а также троллейбусы, автобусы, дуобусы, электробусы и вагоны метро приобретут еще для 10 городов.

«Над этим работаем вместе с Европейским инвестиционным банком в рамках совместного проекта «Городской общественный транспорт Украины». Подобные изменения ждут 20 украинских городов, ведь параллельно с этим мы начинаем воплощать в жизнь вторую фазу проекта «Городской общественный транспорт Украины II», — отметил Криклий.

Напомним, в прошлом году коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» отменило тендер на покупку 14 трамваев за счет кредитных средств Европейского инвестиционного банка.