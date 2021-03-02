Новости Одессы и Одесской области

Одесситам обещают 14 новых трамваев

Одесситам обещают 14 новых трамваев

Для Одессы закупают 14 трамваев в рамках проекта «Городской общественный транспорт Украины».

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

По словам министра, трамваи, а также троллейбусы, автобусы, дуобусы, электробусы и вагоны метро приобретут еще для 10 городов.

«Над этим работаем вместе с Европейским инвестиционным банком в рамках совместного проекта «Городской общественный транспорт Украины». Подобные изменения ждут 20 украинских городов, ведь параллельно с этим мы начинаем воплощать в жизнь вторую фазу проекта «Городской общественный транспорт Украины II», — отметил Криклий.

Напомним, в прошлом году коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» отменило тендер на покупку 14 трамваев за счет кредитных средств Европейского инвестиционного банка.

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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Александр
Александр
13 минут назад

В прошлом году отказались и в этом году те 14 трамваев получит Львов или Харьков, в крайнем случае Днепр. А Одесса будет продолжать отвёрточную сборку своих корытополов аля “Одисей”

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