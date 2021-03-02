Вам подмигнул Дюк Ришелье: искусственный интеллект «оживил» известных людей Одессы (видео)

В заповеднике под Одессой заметили редких птиц В национальном природном заповеднике «Тузловские лиманы» в Одесской области были замечены редкие птицы – шилоклювки. Это черно-белый крупный кулик с изогнутым вверх клювом.

Об этом сообщил эколог Иван Русев. ПОДРОБНЕЕ

Одесские истории: как в город пришел газ? (видео) В жизни Одессы и одесситов газ присутствовал с 1864 года. Но это был не природный, а искусственный газ – смесь водорода, метана и окиси углерода. ПОДРОБНЕЕ