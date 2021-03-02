Вам подмигнул Дюк Ришелье: искусственный интеллект «оживил» известных людей Одессы (видео)

Не успели мы привыкнуть к последним техническим новинкам, как искусственный интеллект уже научился «оживлять» фотографии.
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Это стало возможно благодаря функции «Глубокая ностальгия» от компании MyHeritage, которая преобразовывает старые фото и портреты в короткие видеоролики.
«Одесская жизнь» решила воспользоваться приложением и анимировать портреты людей, чьи имена непосредственно связаны с Одессой: от писателей и градоначальников до людей криминального мира.