В Одессе полным ходом реконструируют Новощепной ряд: что изменилось? (фото)

Продолжается реконструкция Новощепного ряда. Как отмечает корреспондент «Одесской жизни», второй этап ремонта, создавший множество неудобств для прохода-проезда, движется полным ходом. Новые рельсы протянулись почти до Старосенной площади.

Напомним, второй этап реконструкции стартовал в конце января. По-прежнему перекрыта часть улицы Водопроводной. Пройти на Старосенную площадь от Привоза – дело довольно сложное. Проход есть, но он узкий.

Ну а сами работы кипят, причем, как в самом Новощепном ряду, так и на участке улицы Водопороводной. Самое хлопотное место в этом районе – у автостанции «Привоз» и у новой арки рынка, на углу Новощепного ряда и Екатерининской.

Еще проблема – переход через сам Новощепной ряд с прыганьем через новенькие рельсы.

На сегодняшний день ведутся работы по обновлению инженерных сетей через улицу Водопроводную, а это – водоснабжение, водоотведение и канализация (бытовая и ливневая), газопровод, энергоснабжение, связь и телекоммуникационные сети, освещение.

Продолжается устройство основания под трамвайное полотно. То есть, идет замена всего, чем мы раньше «любовались» в Новощепном ряду.

Работы, заказчиком которых выступило управление дорожного хозяйства Одесского горсовета (подрядчик – компания «Ростдорстрой»), планируется завершить до мая 2021 года.

До их окончания проезд транспорта на части улицы Водопроводной, от Итальянского бульвара до выезда из автостанции «Старосенная» останется закрытым.

Отметим, что масштабная реконструкция Новощепного ряда – это часть проекта «Север-Юг», создания 32-километрового трамвайного маршрута, который должен соединить жилмассивы Котовского и Таирова.

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