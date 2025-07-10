Дом мечты

И сегодня нас ждет подборка самых смешных и неожиданных жизненных моментов – от скромного бюджета до мечты о доме с магазинами под ногами и ночных приключений у холодильника. Готовы улыбаться?

Когда бюджет – не помеха, а вызов для фантазии!

Скромный бюджет

Жена и бухгалтер – два в одном:

Куда делись деньги?

Вот так и проходит рабочий день…

Что такое воркинг

Дом мечты – не там, где море:

Как выглядит дом мечты

А говорили – просто витаминчики…

Кавун на ночь

Когда холодильник шепчет…

Когда что-то заскрипело на кухне, а дальше уже как в тумане

Еще больше юмора:

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