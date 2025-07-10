И сегодня нас ждет подборка самых смешных и неожиданных жизненных моментов – от скромного бюджета до мечты о доме с магазинами под ногами и ночных приключений у холодильника. Готовы улыбаться?

Когда бюджет – не помеха, а вызов для фантазии!

Жена и бухгалтер – два в одном:

Вот так и проходит рабочий день…

Дом мечты – не там, где море:

А говорили – просто витаминчики…

Когда холодильник шепчет…

Еще больше юмора: