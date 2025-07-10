И сегодня нас ждет подборка самых смешных и неожиданных жизненных моментов – от скромного бюджета до мечты о доме с магазинами под ногами и ночных приключений у холодильника. Готовы улыбаться?
Когда бюджет – не помеха, а вызов для фантазии!
Жена и бухгалтер – два в одном:
Вот так и проходит рабочий день…
Дом мечты – не там, где море:
А говорили – просто витаминчики…
Когда холодильник шепчет…
Еще больше юмора:
- Голодный зверь и депрессивные баклажаны;
- Авто на позитиве и пикник для самых экономных;
- Когда кухня в шоке, а ангел-хранитель устал.