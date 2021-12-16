Одесская Старосенная площадь: елка с дельфинами и резиденция Санты (фото)

Старосенная площадь в Одессе уже почти полностью готова к встрече Нового года. Главный атрибут праздника – на месте. Это, конечно же, елка, украшенная «по полной». Все заведения на площади тоже приукрасились к Новому году – правда, скромнее, чем обычно.

Елка хороша, при этом имеет свои особенности: она здесь стоит в окружении дельфинов, то есть, там, где в теплое время года бьет «сухой» фонтан.

Дельфинчики, которые словно выныривают из асфальта, пользуются популярностью у детей: отсюда – лучший вид на красивую украшенную елочку.

А за елочкой – ставшая уже привычной резиденция Санта-Клауса. Резиденция пока закрыта, но уже украшена. А вот почтовый ящик Санты вывешен на своем месте.

В прошлом году резиденция Санты на Старосенной площади открылась 19 декабря, в День Святого Николая.

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