19 декабря в Украине отмечают День святого Николая. В нашей стране этот праздник почитали еще со времен Киевской Руси. Он и сейчас считается одним из самых любимых как детьми, так и взрослыми. Мы собрали самые интересные факты об этом дне – от истории до погодных примет.

Исторические факты из жизни Святого Николая

Святой Николай родился около 270 года в Малой Азии, на востоке Римской империи, в богатой аристократической семье в городе Патара, а затем жил в городе Мира. Ныне это территория Турции.

С юности Николай проводил время за чтением Святого Писания. Вскоре жителям Миры потребовалось выбрать нового архиепископа, и одному из священников приснился вещий сон: самым достойным этого поста будет юноша по имени Николай, который утром первым войдет в храм. Так и произошло: Николай стал архиепископом.

За свою жизнь он совершил множество добрых дел: помогал бедным, спас от смерти трех оклеветанных военачальников, избавил город от голода.

Однажды Николай случайно услышал, что девушка из соседской семьи, чтобы спасти родителей от голодной смерти, вынуждена идти, как сейчас говорят, на панель. Ночью он тайно подбросил в окно соседке мешочек золота, который спас семью от голода, а девушку – от позора.

Считается, что спутником святого Николая был ослик – потомок осла, на котором Иисус Христос въехал в Иерусалим.

Преставился святой 6 декабря 346 года, а уже в VI веке император Юстиниан I построил в честь Николая Угодника церковь в Константинополе.

С XI века его мощи находятся в итальянском городе Бари, куда были перенесены в связи с угрозой осквернения иноверцами.

Святого Николая почитают во всех странах, а в Украине в честь святого даже был назван город Николаев.

В 1953 году археологи вскрыли гробницу святого Николая и исследовали его мощи. Ученые установили, что иконы святого полностью соответствуют его реальному портрету.

В Украине по традиции в этот праздник устраивали застолье, а детям дарили особое печенье – «николайчики». Также до Дня святого Николая принято отдавать долги и мириться.

В этот день нельзя пить алкоголь, выполнять работы по дому и брать в долг.

Святой Николай считается покровителем моряков, путешественников, обездоленных, сирот, заключенных, а также детей. Особенно почитали Николая запорожские казаки.

Что происходило в Украине и мире 19 декабря?

1863 – англичанин Фредерик Уолтон запатентовал линолеум

1906 – родился Леонид Брежнев, руководитель СССР

1909 – в Германии основан футбольный клуб «Боруссия»

1915 – день рождения Эдит Пиаф, певицы, которая стала одним из символов Франции

1917 – в Монреале стартовал первый чемпионат канадской Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

1919 – Харьков стал столицей Украины

1919 – появился на свет выдающийся украинский переводчик и лексикограф Николай Лукаш

1920 – родился Николай Руденко, украинский писатель и политический деятель, Герой Украины

1941 – 15-летняя английская принцесса Елизавета (нынешняя королева) выступила в спектакле «Золушка» для английских солдат

1944 – родилась актриса Анастасия Вертинская

1965 – Шарль де Голль во второй раз избран президентом Франции

1997 – прошла премьера фильма Джорджа Кэмерона «Титаник»

В День святого Николая ожидается магнитная буря

В декабре ожидается одна из самых сильных магнитных бурь, и произойдет она именно 19 декабря. Специалисты из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца предупреждают, что уже 18 декабря будет неспокойно. При этом ученые уверены, что бояться магнитных бурь не стоит, – нас защищает атмосфера Земли.

И хотя влияние магнитных бурь на здоровье не получило официального подтверждения, медики напоминают: в эти периоды нужно чаще бывать на свежем воздухе, проветривать помещение, ограничить физические и интеллектуальные нагрузки, не употреблять алкоголь, жирную, острую пищу и кофе. По возможности избегать стрессов, спать не менее 8 часов, держать рядом необходимые лекарства и не волноваться без причин. Также нужно помнить, что магнитные влияния многие люди ощущают по-разному – как до, так и после «космического шторма».

Погода 19 декабря будет теплой и пасмурной

Погода на День святого Николая в Украине не будет отличаться разнообразием. Везде будут преобладать слабые ветры южных направлений, которые принесут теплую, но пасмурную погоду. Вопреки предсказаниям народных синоптиков, прогнозирующих на декабрь морозную погоду и снег, данные с сайтов профессиональных метеорологов говорят об обратном.

На севере погода будет пасмурной, преимущественно без осадков, однако временами возможен небольшой снег. Температура в течение суток будет колебаться в пределах от минус одного до плюс двух градусов. И если судить по народным приметам, то снег в День святого Николая обещает жителям северной части Украины раннюю и теплую весну.

На западе погода будет также пасмурной, однако возможны прояснения, осадков ожидать не стоит. Будет сравнительно тепло – в пределах плюс 4-8 градусов. Однако огорчаться из-за слякотной погоды не стоит, ведь по народным поверьям, вслед за Николиным днем должна прийти настоящая зима.

В центральной части весь день небо будет покрыто облаками, ожидается небольшой дождь. Температура не превысит 2-4 градусов тепла. Издавна замечено, что если перед Днем святого Николая стояли морозы, то после него обязательно наступит оттепель. Ну а теплая погода дает право предположить, что холода не за горами, тем более что народные синоптики предсказывают морозы к концу месяца.

На востоке погода также будет пасмурной, с периодическими дождями, а столбик термометра не поднимется выше плюс 1-2 градусов. Похожую погоду (разумеется, при более высокой температуре), если судить по народным поверьям, нужно ожидать и на Николая Летнего – 22 мая.

На юге небо будет покрыто облаками и временами возможен небольшой дождь. Температура – от плюс одного градуса в ночное время до плюс 6-8 градусов днем. Что касается примет, то жителям южных областей нужно сохранять хорошее настроение, так как считается, что печаль в этот день может принести суровые морозы.

Молитва Николаю Угоднику

О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче! Помози мне грешному и унылому в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечного мучения: да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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