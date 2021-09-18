Одесситов приглашают на бесплатный рок-концерт и спектакли

23 сентября известный украинский поэт Сергей Жадан выступит на сцене одесского Украинского театра. Только исполнять он будет не стихи, а свои песни вместе с группой «Жадан и собаки». С этим коллективом он записал уже четыре альбома, и в Одессе прозвучат самые свежие композиции.

Этот концерт пройдет в день открытия Международного литературного фестиваля. Вход свободный, надо только зарегистрироваться по ссылке.

Кроме того, во время фестиваля состоятся несколько театральных событий, созданных в творческом союзе с Украинским театром. Так, в Одессу приедет известный театральный драматург Лукас Берфус из Швейцарии. Он пробудет в нашем городе несколько дней, даст мастер-класс для актеров и драматургов, представит свои пьесы на сцене театра и проведет встречу с читателями.

Международный литературный фестиваль состоится в Одессе уже в седьмой раз. В этом году он пройдет в смешанном формате: непосредственное общение с украинскими авторами в Доме ученых и онлайн-встречи с авторами из-за рубежа. Вход на все события свободный. Полная программа на сайте и Facebook-странице фестиваля.

Также смотрите афишу бесплатных событий в Одессе на 18-19 сентября.

Напомним, что популярный физик-блогер из Одессы Павел Виктор написал книгу о физике.

Фото: Литфест