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В Одессе полицейский поехал на красный и спровоцировал смертельное ДТП

В Одессе полицейский поехал на красный и спровоцировал смертельное ДТП

Сегодня ранним утром, 18 сентября, в Суворовском районе Одессы столкнулись два легковых авто. Погиб один водитель.

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Как сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Одесской области, смертельная авария случилась сегодня около шести часов утра на улице Семена Палия. Столкнулись автомобили KIA и Mazda. В результате водитель KIA 1955 года рождения погиб.

По предварительной информации, автомобилем Mazda управлял 25-летний работник полиции вне службы, который проехал на красный свет светофора. Его доставили в больницу с травмой головы и грудной клетки, где проверят, не был ли мужчина пьян в момент совершения ДТП.

Сейчас правоохранители выясняют подробности происшествия. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения). Затем материалы передадут в Госбюро расследований.

Напомним, в августе в Белгород-Днестровском районе Одесской области произошло ДТП, в котором погибли трое полицейских.

А в марте на трассе Одесса – Киев возле контрольного пункта «Дачного» столкнулись легковой автомобиль Hyundai Sonata и служебное авто патрульной полиции Toyota Prius. Водителями обоих авто были полицейские. В аварии погиб старший лейтенант, который проживал в городе Ямполь. В полиции установили, что аварию спровоцировал одесский полицейский, нарушивший правила дорожного движения.

Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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