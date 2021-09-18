Свалка на месте балки и останки старого-старого одесского моста (фото)

Где еще можно увидеть останки старого-старого моста через Водяную балку на Молдаванке? На улице Бабеля (бывшей Виноградной) – в том месте, где она приближается к Балковской. Насчет Балковской – все понятно: вся эта длиннейшая улица проходит по дну Водяной балки. А вот увидеть, что же это такое – балка, можно именно здесь, где еще сохранились остатки старого мостика.

Странное это место даже для Молдаванки: улица Дальницкая (здесь тоже был мост через балку, в 70-х его убрали) стыкается с Виноградным переулком. А переулок выходит на улицу Бабеля.

Здесь-то мы и полюбовались тем, что когда-то было мостом. И свалкой на месте балки – тоже.

Текла здесь «речка», запахи производила неимоверные. Именовалась «вонючкой» (сюда щедро стекались нечистоты со всей округи), а балочная впадина – «клоакой». Речку потом «вписали» в коллектор ливневки. Впадина осталась. Так вместо балки получилась частично мусорная свалка, заросшая «лесом». Смотришь вниз с той же Бабеля или Виноградного переулка – кажется (смотрите фото!), что попал в густо заросшие дебри с какими-то неимоверным образом сохранившимися останками былых «строений».

Ну а полузасыпанный мост еще недавно и в самом деле походил на мост, вот только масштабный ливень, обрушившийся на город в июле, уже совсем мало что от него оставил.

Дорого вам одесское прошлое – приходите полюбоваться: вероятно, в скором времени мы и этот «мостовой кусочек» не увидим. Хотя время от времени ходили упорные слухи о его «возрождении».

Часть этого моста свалилась в июле с улицы Бабеля прямо в балку (свалку). Тогда жители дома №31 на Бабеля, коим «посчастливилось» жить именно у этого места, даже устроили акцию протеста и перегородили дорогу уничтоженной собственной мебелью и другими пожитками: потоп сделал свое дело, их квартиры заливало ливневыми потоками и грязью.

И мостик почти не выдержал стихии: пал. Кое-какие следы от него только и остались. Сейчас на этом месте становили оградительный заборчик: ну чтобы было видно, что место небезопасное, тут знаменитая наша одесская балка-свалка проходит…

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, где находится полумост Сикарда и почему он стал ядовито-розовым.

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