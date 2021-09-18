В Затоке посетитель бара застрелил мужчину – пойман ли убийца? (видео)

Сегодня днем, 18 сентября, в одном из пляжных кафе курортного поселка Затока Одесской области застрелили мужчину. Для поимки убийцы вводили операцию «Сирена», сообщает областном управление Нацполиции.
По словам очевидцев, стрельбу из охотничьего ружья внезапно открыл один из посетителей бара.
Прибывшие по вызову стражи порядка обнаружили лежащего на полу 36-летнего мужчину с несколькими ранениями, а подозреваемый успел скрыться.
Через час после объявления плана-перехвата вероятного преступника задержали – он даже не успел избавиться от ружья.
Личность стрелка установили. Сейчас с ним проводят следственные действия.
Открыто криминальное производство по статье «Умышленное убийство».
Напомним, 3 августа во дворе многоэтажки на улице Малиновского в Одессе застрелили 25-летнего предпринимателя из Азербайджана.
Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области