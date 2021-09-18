В Затоке посетитель бара застрелил мужчину – пойман ли убийца? (видео)

Одесские коммунальщики вышли с граблями и вилами на борьбу с водяной стихией (видео) Сегодня, 18 сентября, Одессу накрыл очередной мощный ливень. Часть города затопило, и мужественные и суровые одесские коммунальщики вышли на борьбу со стихией.

Ну а как заставить «уйти» с улиц мощные потоки дождевой воды? Откачать насосами? Попытаться вычерпать?.. А вот и не угадали! Надо взять в руки грабли и вилы! И это таки не шутка. ПОДРОБНЕЕ

Сентябрьский потоп в Одессе: город снова поплыл (видео) Что-то давно Одесса не плавала… Так, видимо, подумали в небесной канцелярии и решили устроить одесситам очередной водный «праздник» – сентябрьский. И то верно: июлю и августу «повезло», а сентябрь-то чем хуже? ПОДРОБНЕЕ