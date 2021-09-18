Новости Одессы и Одесской области

В Затоке посетитель бара застрелил мужчину – пойман ли убийца? (видео)

В Затоке посетитель бара застрелил мужчину – пойман ли убийца? (видео)

Сегодня днем, 18 сентября, в одном из пляжных кафе курортного поселка Затока Одесской области застрелили мужчину. Для поимки убийцы вводили операцию «Сирена», сообщает областном управление Нацполиции.

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По словам очевидцев, стрельбу из охотничьего ружья внезапно открыл один из посетителей бара.

Прибывшие по вызову стражи порядка обнаружили лежащего на полу 36-летнего мужчину с несколькими ранениями, а подозреваемый успел скрыться.

Через час после объявления плана-перехвата вероятного преступника задержали – он даже не успел избавиться от ружья.

Личность стрелка установили. Сейчас с ним проводят следственные действия.

Открыто криминальное производство по статье «Умышленное убийство».

Напомним, 3 августа во дворе многоэтажки на улице Малиновского в Одессе застрелили 25-летнего предпринимателя из Азербайджана.

Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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