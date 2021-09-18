Сентябрьский потоп в Одессе: город снова поплыл (видео)

Что-то давно Одесса не плавала… Так, видимо, подумали в небесной канцелярии и решили устроить одесситам очередной водный «праздник» – сентябрьский. И то верно: июлю и августу «повезло», а сентябрь-то чем хуже?

Итак, нерадостные прогнозы синоптиков на субботний день, 18 сентября, полностью оправдались: с самого утра в Одессе дождит… Ну как «дождит»: в настоящее время уже практически заливает.

Как свидетельствуют в соцсетях горожане, некоторые районы уже фактически затопило.

Так, плывет поселок Котовского, особенно улицы Паустовского и Заболотного. И уже по старой, но отнюдь не доброй традиции выходит из берегов река Балковская…









И да – большие опасения вызывает дамба Хаджибейского лимана: уж не прорвет ли?.. Впрочем, власти ведь заверили, что подготовка к возможному ЧП начата.

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Видео: Телеграм-канал Xydessa