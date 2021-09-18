Одесские коммунальщики вышли с граблями и вилами на борьбу с водяной стихией (видео)

Сегодня, 18 сентября, Одессу накрыл очередной мощный ливень. Часть города затопило, и мужественные и суровые одесские коммунальщики вышли на борьбу со стихией. Ну а как заставить «уйти» с улиц мощные потоки дождевой воды? Откачать насосами? Попытаться вычерпать?.. А вот и не угадали! Надо взять в руки грабли и вилы! И это таки не шутка.

Забавное видео сняла корреспондент «Одесской жизни» на улице Леонтовича-углу Лермонтовского переулка, где сотрудник коммунальной службы, вооружившись граблями, пытается загнать воду в ливневки.

В то же время на другой стороне улицы присутствовал еще один работник коммунальных служб, но с другим инструментом, прохожим на узкие вилы.

А вам понятен тайный смысл данной операции? Потому как мы в недоумении:

Напомним, суббота, 18 сентября, выдалась в Одессе весьма дождливой. Настолько, что некоторые районы фактически затопило. Наиболее пострадали поселок Котовского (там сильно досталось улицам Паустовского и Заболотного), микрорайон Таирова (особенно напротив жилмассива Радужного, где из-за гигантского «озера» застопорилось движение общественного транспорта) и район улицы Балковской.

Ранее по Одессе объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий – сильного дождя и ветра.

Фото: скриншот с видео