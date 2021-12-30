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В Одесской области прошел веселый забег в шапочках Санты

В Одесской области прошел веселый забег в шапочках Санты

Уже 5 лет подряд в Ананьеве все желающие могут пробежать дистанцию длинной, равной цифре наступающего года. Единственное условие – шапочка Санты и веселое настроение.

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О предновогодней пробежке сообщили на странице Facebook Ананьевской городской территориальной громады.

Четыре года природа «издевалась» над ананьевскими бегунами

Пятый, юбилейный забег в шапочках Санты стал особенным – природа впервые за историю пробега сжалилась, отбросила ежегодные издевательства, и на этот раз участники акции бежали по заснеженным улицам родного города, а не в дождь по слякоти, как случалось в прошлые годы.

Старт в этом году прошел от ананьевской городской елки. Возглавил колонну тренер девичьей футбольной команды «Мрия-2006» Олег Климчук и представительницы клуба. Вместе с ними  бежали воспитанники и директор Ананьевской ДЮСШ Олег Машеровский.

А победил в забеге представитель команда Центра внешкольного воспитания.

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Каждый год дистанция увеличивается

Финиш был в городском Молодежном парке, где взрослых угощали глинтвейном, а школьников и молодежь печеньем, конфетами, горячим чаем.

И теперь дистанция длиной в 2022 метра останется в истории ее участников. Через год им предстоит пробежать уже на метр больше.

Ранее мы рассказывали, как любители бега из села Красноселка (Одесский район) в День конституции решили по-своему отпраздновать 25-й юбилей основного закона страны. Они провели суперэстафету продолжительностью 25 часов, где каждый час соответствовал одному году жизни украинцев с действующей конституцией.

Также «Одесская Жизнь» сообщала о забеге по новой взлетно-посадочной полосе Одесского аэропорта.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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