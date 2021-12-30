Одесса предновогодняя: что происходит в старых двориках? (фоторепортаж)

Как же интересно ведет себя одесская предновогодняя погода! Снег, еще раз снег, дождь, оттепель с лужами. Ну только палящего солнца не хватает, чтобы каждая пора года отметилась в городе у моря напоследок года. На предновогодних улицах мы побывали, а что происходит за несколько дней до Нового года в старых одесских двориках? Заглянем?

Ах, эти дворики Одессы! Скрыты от чужих глаз кодовыми замками, а там порой такие картинки можно увидеть! Заходим, любуемся, глаз сам собой ищет елки, которым сейчас особый почет и уважение. Вот если растет во дворе хвойник, то теперь, под снегом или в обледеневших каплях, сам собой напомнит о Новом годе.

Где-то кипит ремонт, но в основном во двориках тихо-тихо. Кто на работе, кто бегает за покупками, а сами дворы притихли себе, украшенные всеми зимними признаками. Тут очень скользко, тут снег лежит…

А люди заняты себе делами-заботами, в одном дворе поинтересовались, не из ЖЭКа ли я, в другом спросили сразу у ворот: «Когда воду дадут?!».

А эти вечнозеленые кустики, выращенные в одесских двориках и почти летние цветы, не опавшие вовремя! Как их преобразила одесская погода накануне Нового года!

Каждый старый двор – своя картинка. Здесь пытались снеговика слепить, что получилось – сами видите. Здесь целый ряд елок выстроился в ряд, красуются под снегом.

А в одном дворе на улице Торговой запечатлели мы, как украсили жильцы растущую здесь огромную елку. Игрушки, гирлянды, разноцветные огоньки. Елка видна из любого окна, выходящего во двор – огромная, стройная, общая. Праздник ведь один – на всех!

С наступающим, одесские дворики!..

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