В Одесской области не будут ходить поезда в новогоднюю ночь

В ночь с 31 декабря на 1 января компания «Укрзалізниця» временно прекратит движение ряда пассажирских поездов в Одесской области. Отметим, что это временная отмена, которая касается сугубо выходных праздничных дней в Новый год. Однако при этом на сутки полностью прекращается железнодорожное сообщение с Измаилом.

Так, отменяется пассажирский поезд сообщением «Киев – Одесса – Измаил» – с отправлением из Киева 31 декабря и из Измаила 1 января.

Также отменяется движение поезда «Дунайский экспресс» сообщением Измаил – Одесса на 31 декабря, 1, 2 и 3 января. То есть, не будет вечерних отправлений из Одессы 31 декабря, 1 и 2 января, а также утренних отправлений из Измаила с 1 по 3 января.

Кроме того, в новогоднюю ночь не будет ходить поезд «Черноморец» №105/106 «Одесса – Киев» – он не будет отправляться 31 декабря ни из Одессы, ни из Киева.

Напомним, ранее в связи с повышенным спросом во время новогодних праздников «Укрзалізниця» назначила 6 дополнительных поездов, в частности, поезд Киев – Одесса.

Читайте также:

Источник: traffic.od.ua