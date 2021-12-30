Суд заочно арестовал одесского застройщика Руслана Тарпана

Бизнесмен заочно взят под стражу в связи с делом о постройке глубоководного выпуска сточных вод.

Решение арестовать Руслана Тарпана принял Киевский районный суд. Бизнесмена подозревают в причастности к хищению бюджетных средств в крупных размерах при сооружении глубоководного выпуска сточных вод от станции биологической очистки «Северная» в Черное море.

В Одесской областной прокуратуре сообщили, что теперь, после заочного ареста, украинские правоохранители могут начать в отношении экс-депутата процедуру экстрадиции.

Дело в том, что сейчас Руслан Тарпан находится за пределами Украины.

Следствие заявляет, что в то время, когда Тарпан был народным депутатом Украины, он создал преступную группу, участники которой подделали данные экспертиз и ряд других документов, в результате чего стоимость работ, подрядчиком который выступила компания депутата, оказалась сильно завышенной.

Обвинение в рамках уголовного дела против Руслана Тарпана заявляет, что в результате его преступных действий он незаконно завладел 200 млн грн и покушался на завладение еще 370 млн грн.

Глубоководный выпуск строился в 2010-2012 годах. Когда против Тарпана открыли уголовное дело, он покинул страну. При этом почти все его активы в Украине сейчас арестованы.

С июня 2017 года Руслан Тарпан находится во внутриукраинском розыске.

Сам глубоководный выпуск до сих пор не введен в эксплуатацию. Более того, связанная с Тарпаном компания «Ремерцентр» отказывается передавать сооружение заказчику, ссылаясь на то, что с ней полностью не рассчитались.

При этом адвокат бизнесмена недавно заявил, что его клиент, вопреки распространяемой информации, не находится в международном розыске. Видимо у украинских правоохранителей возникли сложности с тем, чтобы объвить Тарпана в розыск через интерпол. Потому и понадобилась процедура заочного ареста. Это еще один способ добиться экстрадиции подозреваемого в Украину.