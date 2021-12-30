Новости Одессы и Одесской области

В Одессе появилась черная страшная комната: зачем туда будут водить детей

В Одессе появилась черная страшная комната: зачем туда будут водить детей

29 декабря в Одессе на территории пожарной части №6 открыли учебный класс, в котором представлена полностью реалистичная и в натуральную величину модель сгоревшей комнаты.

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Так авторы проекта хотят наглядно показать, насколько важно соблюдения правил пожарной безопасности. Иначе и собственное жилье может превратиться в черную страшную комнату с закопченными и обгоревшими остатками чьей-то жизни.

Проект является совместным: идею подал социальный предприниматель Анатолий Кавун, помещение предоставило Управление ГСЧС в Одесской области, а профинансировали создание комнаты меценаты.

Пожарная часть, где разместилась комната, расположена в Одессе на проспекте Небесной сотни.

Предполагается, что на уроки в сгоревшей комнате попадет каждый одесский школьник. Представители ГСЧС и Департамента образования Одесского горсовета уже договариваются об этом.

В дальнейших планах у авторов проекта дооснасть учебный класс самыми современными образцами пожарного обмундирования, а для пожарных построить спортзал, баскетбольную площадку и футбольное поле.

Ранее мы уже рассказывали, что в одесской пожарной части №6 спасатели совместно с общественниками готовят специальную комнату, имитирующую состояние жилья после пожара.

И вот, объект, что называется, сдан. Уверены, что это благородное начинание принесет свои плоды и пожаров в жилищах одесситов станет меньше.

Ранее создатель социальной платформы «Доброе дело» общественник Анатолий Кавун сообщил, что под Тещиным мостом в скором времени возникнет уникальный в своем роде парк, скорее, пространство – историческое, уютное, необычное во всех отношениях, из тех, которые Одесса еще не видела.

«Одесская Жизнь» также рассказывала о стрит-артах и муралах, появившихся в городе, и за его пределами, благодаря иннициативе Анатолия Кавуна.

Видео Анатолия Кавуна; фото Анатолия Кавуна и ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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