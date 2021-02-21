Сотня белых шаров и горевший роддом: главные новости Одессы 20 февраля

В субботу, 20 февраля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких значимых событиях.

В Верховной Раде изучают проект закона «Об исчислении времени в Украине». В нем предлагается отменить переход на зимнее и летнее время.

Седьмую годовщину трагических и одновременно судьбоносных для Украины событий отметили вечером 20 февраля у памятника Дюку де Ришелье одесситы. А потом в одесское небо взлетела сотня белых шаров.

В коллекции Центра Помпиду в Париже – одного из главных мировых центров современного искусства – теперь будут представлены работы одесских художников.

Ночью 20 февраля в Одессе произошел пожар в роддоме №5 по улице Маршала Говорова. Администрация заведения эвакуировала из здания 74 человека, в том числе 46 женщин, 16 младенцев и 12 медиков.

Днем 20 февраля в электричке № 6254 Одесса – Вапнярка умер мужчина. Из-за инцидента отправление электрички задержали на станции Дачное.

Фото Марии Котовой