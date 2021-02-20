Ночью в Одессе горел роддом – что случилось?

Сегодня ночью, 20 февраля, в Одессе произошел пожар в роддоме №5 по улице Маршала Говорова, 28.

Как сообщает управление ГСЧС в Одесской области, прибывшие на место спасатели установили, что загорелось бытовое помещение на третьем этаже роддома. Для локализации и полной ликвидации возгорания пожарным понадобилось всего несколько минут. Площадь пожара составила 3 квадратных метра.

До прибытия спасателей администрация заведения эвакуировала из здания 74 человека, в том числе 46 женщин, 16 младенцев и 12 медиков.

Погибших и пострадавших нет.

Предполагаемая причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в холодильнике.

Фото: пресс-служба управления ГСЧС в Одесской области