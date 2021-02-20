Памяти героев Небесной Сотни: сотня белых шаров взметнулась в одесское небо (фото)

Седьмую годовщину трагических и одновременно судьбоносных для Украины событий отметили сегодня вечером у памятника Дюку де Ришелье одесситы.
Представители духовенства, политических партий, молодежных организаций, общественники и активисты, обычные одесситы собрались у Дюка, чтобы снова вспомнить о тех событиях, почтить память погибших на Майдане.
Участник событий на Майдане в Киеве, участник одесского Евромайдана отец Александр Смеречинский в разговоре с корреспондентом «Одесской жизни» первым делом высказывается против того, чтобы все происходящее кто-то «посчитал некой акцией»:
– Меня сюда привела память о тех событиях – и горестная, и светлая. Все произошедшее семь лет назад – это и трагично, но и одновременно прекрасно, ведь это день нашего Достоинства.
Отец Василий Вирозуб так выражает свои чувства:
– Это наша святая обязанность – почтить наших погибших детей. А погибли они за будущее Украины – той, которая есть, того ее будущего, о котором мы мечтаем и молимся. Это день нашей совести, чести и достоинства…
Минута молчания… Песни-реквиемы в честь погибших ребят… Слова благодарения и боли.
Светлая скорбь, звучащая в словах выступающих, выливалась в надежду на светлое будущее для украинцев: жертва героев Небесной Сотни была не напрасной. У свободного микрофона не звучали «громкие патетические» речи: все происходящее происходило коротко, искренне, светло.
А потом в одесское небо под известную траурную лемковскую песню «Плыве кача по Тисині» взлетела сотня белых шаров – символ светлых душ погибших за Украину.
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