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В Украине могут отменить переход на летнее и зимнее время

В Украине могут отменить переход на летнее и зимнее время

В Верховной Раде изучают проект закона «Об исчислении времени в Украине». В нем предлагается отменить переход на зимнее и летнее время.

Комитет по вопросам экономического развития рекомендует правительству принять этот документ за основу, сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

Автором законопроекта является первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

«Я направил письма в Национальную академию наук и ведущие медицинские университеты Украины. Абсолютно все, без исключения, выразили поддержку идеи отмены сезонного перевода часов, поскольку это негативно влияет на биоритмы человека и, соответственно, на здоровье человека», – отметил Стефанчук.

Стефанчук добавил, что в сезонном переводе часов нет ни одного доказанного экономического обоснования.

Между тем, при подготовке законопроекта ко второму чтению планируется предусмотреть возможность предоставления некоторым территориальным общинам права вводить региональное рабочее время.

«Наша задача – установить и закрепить единое киевское время на всей территории Украины без исключения», – подчеркнул Стефанчук.

Отметим, Европейский парламент 26 марта 2019 года поддержал законопроект об отмене сезонного перевода часов с 2021 года.

Напомним, в последний раз Украина перешла на зимнее время в ночь с 24 на 25 октября 2020 года.

Фото: Телеграм-канал «Украина сейчас»

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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