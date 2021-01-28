Снегопад, деревопад и новый забор: что происходило в Одессе 27 января

В среду, 27 января 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких важных событиях в Одессе и Одесской области.

В ночь на 27 января Одессу вновь засыпало снегом. Из-за резкого похолодания и снегопада в Одесской области объявили максимальный уровень опасности. Синоптики прогнозируют «чрезвычайный снег».

В Одессе на улице Балковской тополь упал прямо на окна жилого дома. А на улице Маршала Говорова, напротив магазина «Блеск и ведро», упавший тополь приземлился на припаркованный микроавтобус и перегородил дорогу. Однако это далеко не весь вчерашний одесский деревопад: по данным мэрии, к вечеру среды в городе упало 166 деревьев.

В Одессе установили забор вокруг старинного здания «типографии Фесенко» и Ришельевского театра на улице Ришельевской.

Одесситы простились со своей любимицей – актрисой Ириной Токарчук. Прощальная церемония состоялась в стенах Одесского академического русского драматического театра.

Фото Юлии Сущенко