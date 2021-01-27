Чрезвычайный снег: в Одесской и Николаевской областях объявили “красный” уровень опасности

В Одесской и Николаевской областях объявили максимальный, красный уровень опасности из-за резкого похолодания и снегопада.
До завтрашнего вечера в обеих областях чрезвычайный снег (до 40 см снега), сообщили в Укргидрометцентре.
Прогнозируется сильная метель, усиление скорости ветра до 15-20 м/с, снежные заносы, налипание мокрого снега.
Мэрия Одессы обратилась к горожанам с просьбой “максимально ограничить перемещение по городу, без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте на улицы Одессы. Пожилым людям, беременным женщинам и детям рекомендовано максимально ограничить пребывание на улице”.
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