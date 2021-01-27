Чрезвычайный снег: в Одесской и Николаевской областях объявили “красный” уровень опасности

Сильный снегопад в Одессе: как выглядит центр города (фото) По данным мэрии, снег начали чистить еще с ночи. Утром техника еще работала в центре города, что и запечатлел корреспондент “Одесской жизни”. Как выглядит заснеженный центр Одессы 27 января – в фотогалерее ниже. Фото: Юлия Сущенко Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео. ПОДРОБНЕЕ