Новости Одессы и Одесской области

В Одессе дерево упало на авто и перекрыло дорогу (видео)

В Одессе дерево упало на авто и перекрыло дорогу (видео)

Сегодня днем в Одессе на улице Маршала Говорова, напротив магазина «Блеск и ведро», упал огромный тополь. Дерево упало на микроавтобус и перегородило дорогу.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Как сообщают в соцсетях очевидцы происшествия, в результате движение транспорта в обе стороны оказалось парализовано.

Также сообщается, что пострадал водитель авто – он получил ушиб головы, но остался жив.

Аналогичная ситуация наблюдается и на улице Кузнечной.

Напомним, в ночь на среду, 27 января, Одессу засыпало снегом. Ожидается, что снегопад продлится до вечера, за сутки выпадет месячная норма осадков.

Как сообщала «Одесская жизнь», в этой связи вОдесской и Николаевской областях объявили максимальный, «красный», уровень опасности.

Видео: Nataly Goretska

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить