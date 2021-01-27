В Одессе дерево упало на авто и перекрыло дорогу (видео)

Сегодня днем в Одессе на улице Маршала Говорова, напротив магазина «Блеск и ведро», упал огромный тополь. Дерево упало на микроавтобус и перегородило дорогу.

Как сообщают в соцсетях очевидцы происшествия, в результате движение транспорта в обе стороны оказалось парализовано.

Также сообщается, что пострадал водитель авто – он получил ушиб головы, но остался жив.

Аналогичная ситуация наблюдается и на улице Кузнечной.

Напомним, в ночь на среду, 27 января, Одессу засыпало снегом. Ожидается, что снегопад продлится до вечера, за сутки выпадет месячная норма осадков.

Как сообщала «Одесская жизнь», в этой связи вОдесской и Николаевской областях объявили максимальный, «красный», уровень опасности.

Видео: Nataly Goretska