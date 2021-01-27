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В Одессе проводили в последний путь легендарную «тетю Симу» (фото)

В Одессе проводили в последний путь легендарную «тетю Симу» (фото)

Сегодня одесситы простились со своей любимицей – актрисой Ириной Токарчук. Прощальная церемония состоялась в стенах Одесского академического русского драматического театра.

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Несмотря на непогоду, в зале театра собрались много людей. Проститься с «тетей Симой» пришли ее коллеги по актерскому цеху Олег Филимонов, Олег Школьник, Яков Гопп, артисты одесских театров, друзья и поклонники творчества актрисы.

Отметим, что городской голова и другие чиновники мэрии на прощании с актрисой не присутствовали.

Одесситы простились с актрисой Ириной Токарчук

Бессменный партнер актрисы по «Джентльмен-шоу», одесский артист Яков Гопп рассказал, что смерть Ирины Токарчук – это «огромная потеря для города и страны».

«У нас много спектаклей, и я теперь не представляю, как буду играть без нее. Она звонила в тот день, приветствовала мою жену Татьяну с днем рождения, а через полчаса ее не стало. Это очень больно», – поделился артист.

В свою очередь народный артист Украины Олег Школьник, прощаясь с коллегой со сцены, назвал ее «народной актрисой этого города и страны, несмотря на то, что власти не дали ей никакого звания».

«Она, как нет спектаклей, была очень расстроена. Как только шла со спектакля, она была такая веселая. Она делилась со зрителем своим счастьем. Это сцена это ее любовь, ее детище. Для нее сцена была самым главным в жизни. Я увидела сегодня, что ее зрители любили, и столько людей собралось проводить ее в последний путь», – рассказала также присутствовавшая на церемонии мама Ирины Токарчук Лидия Николаевна.

По актерской традиции, гроб с телом актрисы вынесли из театра под бурные аплодисменты. Одесситы последний раз аплодировали актрисе более 10 минут.

прощание с актрисой, аплодисменты

Одесситы проводили в последний путь актрису Ирину Токарчук

Ирину Токарчук похоронили на Втором христианском кладбище.

Напомним, актриса театра, кино и телевидения Ирина Токарчук, известная многим зрителям как «Тетя Сима» из знаменитой одесской коммуналки, скончалась от сердечного приступа 25 января. В июле прошлого года ей исполнился 61 год.

В Одесском русском театре Ирина Токарчук прослужила 22 года. Последний ее спектакль – «Лекарство от депрессии».

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Фото: 048.ua

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