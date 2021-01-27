В Одессе на Ришельевской появился строительный забор вокруг исторической “типографии Фесенко”

В Одессе с утра среды, 27 января, несмотря на сильный снегопад, устанавливают забор вокруг старинного здания “типографии Фесенко” и Ришельевского театра (кинотеатра имени Короленко).

Об этом сообщает Телеграм-канал 8NEWS. Видео также опубликовал сайт “Думская”.

Напомним, что Министерство культуры Украины не давало разрешений на строительные работы в этом месте.

Против сноса зданий истроительства на их месте новых объектов выступали одесситы на митинге.

Позже стало известно, что от стройки застройщики не отказываются и предоставили новые, доработанные материалы в архитектурную комиссию Одесского горсовета.

Но новая визуализация проекта строительства жилого дома на месте старинной типографии Ефима Фесенко и Ришельевского театра (кинотеатр имени Короленко) обнадеживает защитников исторического центра Одессы. Судя по изображениям, переданным в горсовет, полностью сносить здания застройщик больше не намерен. Хотя желание строить здесь шестиэтажный жилкомплекс по-прежнему сохранил.

Судя по визуализации проекта, фасады двух бывших памятников архитектуры частично сохранят и даже восстановят. При этом здания подрастут на несколько этажей.

Ведь проектом все еще предусмотрено строительство ЖК на 66 квартир (в основном однокомнатных). Общая площадь будущего здания составит 11087,8 кв. м. По словам начальника муниципального управления ГАСКа Александра Авдеева, в доме будет еще два подземных этажа (в разрешительной документации упоминается подземный паркинг).

Что известно о зданиях?

Это здание, построенное в русско-византийском стиле с чертами «нарышкинского барокко» XVII века, до сих пор остается украшением Ришельевской, а его архитектура – редкой и нетипичной для Одессы. Реконструкцией здания под типографию руководил синодальный архитектор Лев Прокопович, а надстройкой третьего этажа в 1899 году – Александр Бернардацци.

Дом был выстроен в 1841 году архитектором Иваном Козловым и принадлежал генерал-майору Александру Шнелю. Во второй половине 1880-х годов здание приобрел Ефим Фесенко под типографию.

Фесенко был родом из черниговских казаков, и в 1869 году пешком пришел в Одессу на заработки. Здесь, благодаря своему трудолюбию, он преуспел, и в 1883 году смог открыть собственную типографию. Уже в 1893 году Ефим Фесенко был признан образцовым типографом на юге России, а его предприятие было известно даже за пределами империи. А еще через четыре года на Всемирной Миланской выставке Фесенко получил первый приз за представленные литографии. Всего типография имела четыре международных награды.

Ефим Фесенко один из первых в стране стал выпускать книги для читателей из народа. В типографии печаталась самая разнообразная продукция: книги – от роскошных изданий до брошюр, иконы, маленькие образки, линованные тетради. Кроме того, Ефим Фесенко издавал много украинской литературы, а после революции в его типографии печатались банкноты Украинской народной республики.

Рядом со зданием типографии находился иллюзион «Большой Ришельевский театр», который в советское время носил имя Владимира Короленко. Это один из немногих «миниатюрных» представителей стиля модерн в Одессе.

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Заглавное фото: 8NEWS