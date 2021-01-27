Новости Одессы и Одесской области

Одессу снова засыпало снегом, пик прогнозируют к середине дня (фото, видео)

Одессу снова засыпало снегом, пик прогнозируют к середине дня (фото, видео)

В Одессе – снегопад. Снег шел с ночи.

Как сообщили в мэрии Одессы, пик снегопада ожидается к полудню. Но будет идти до вечера. Ожидается, что за сутки выпадет месячная норма осадков.

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По данным мэрии, с 4 часов утра дороги начали чистить о снега по 17 маршрутам. Работает 100 единиц техники.

“Ехала на работу – никакой техники по чистке снега не встретила. Работают только дворники (честь и хвала им). На Фонтане – каша и скользко”, – написал в редакцию одна из читательниц.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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