Одессу снова засыпало снегом, пик прогнозируют к середине дня (фото, видео)

На Одессу надвигается снегопад На Одессу надвигается снегопад. Он начнется уже в ночь на среду, 27 января. ПОДРОБНЕЕ

Оттепель по-одесски: солнце, лужи, уборка снега (фоторепортаж) Одесситы в этом году могут похвастаться, что настоящая зима со снегом и морозами у нас таки была. Кто знает, может, и еще будет. Ну а пока в Одессе – оттепель. Солнце, лужи и уборка того, что осталось от снега – всеми возможными и невозможными способами. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе снежно-морозно: обновленная часть бульвара Жванецкого (фото) Трудно поверить, но в Одессе после снега №1 через пару дней выпал снег №2, а если к этому прибавить мороз, то, кажется, мы и не в Одессе. ПОДРОБНЕЕ