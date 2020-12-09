Новости Одессы и Одесской области

Смерть бизнесмена и наказание за долги: главные события Одессы 8 декабря

Смерть бизнесмена и наказание за долги: главные события Одессы 8 декабря

Вчера, во вторник, 8 декабря, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, умер известный одесский бизнесмен Вадим Черный.

В кабинете мэра Белгород-Днестровского Одесской области Виталия Граждана при проверке системы пожарной сигнализации обнаружили камеры скрытого видеонаблюдения.

Во всех четырех одесских районных судах отключили телефоны из-за накопившихся долгов.

Голосование за большие и малые проекты «Общественного бюджета-2021» Одессы завершилось. По результатам онлайн-голосования одесситов общественного бюджета Одессы-2021 стали 11 малых и 30 больших проектов.

Стало известно, какие ледовые катки уже открылись в Одессе.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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