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Мэра Белгород-Днестровского снимали скрытые камеры (фото)

Мэра Белгород-Днестровского снимали скрытые камеры (фото)

В кабинете Виталия Граждана, мэра Белгород-Днестровского Одесской области, при проверке системы пожарной сигнализации обнаружили камеры скрытого видеонаблюдения. 

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Об этом сам мэр Виталий Граждан сообщил в Фейсбук.

“Записывающие устройства были вмонтированы в датчики пожарной сигнализации. Всего было обнаружено 3 камеры – 2 в моем кабинете и 1 в приёмной. Нами оперативно был вызван наряд полиции для фиксации правонарушения. Сейчас нам предстоит выяснить период установки скрытых камер и были ли они предназначены для слежки за моими предшественниками или лично за мной”, – сообщил граждан.

Он также отметил, что ведет собственное расследование по этому поводу, параллельно с официальным.

Ранее Граждан заявил, что заболел коронавирусом.

Виталий Граждан победил по результатам выборов 25 октября 2020 года.

Фото: Виталий Граждан/Фейсбук

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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