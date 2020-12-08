В районных судах Одессы отключили телефоны за долги

По данным Единого контакт-центра судебной власти Украины, на данный момент связаться по телефону с сотрудниками канцелярий, секретарями, помощниками судей и другими сотрудниками судов невозможно. А сторонам по делам, находящимся в производстве, адвокатам, прокурорам и прочим заинтересованным лицам и организациям теперь необходимо либо узнавать нужную информацию по электронной почте, либо приезжать в суд и наводить справки в канцеляриях.

Телефоны апелляционных судом пока работают в штатном режиме, но не исключено, что в ближайшее время отключат и их.

Также имеется информация о том, что такая ситуация не только в Одессе.

Фото: Hotline