В районных судах Одессы отключили телефоны за долги

Во всех четырех одесских районных судах, Приморском, Киевском, Малиновском и Суворовском, отключили телефоны из-за накопившихся долгов.
По данным Единого контакт-центра судебной власти Украины, на данный момент связаться по телефону с сотрудниками канцелярий, секретарями, помощниками судей и другими сотрудниками судов невозможно. А сторонам по делам, находящимся в производстве, адвокатам, прокурорам и прочим заинтересованным лицам и организациям теперь необходимо либо узнавать нужную информацию по электронной почте, либо приезжать в суд и наводить справки в канцеляриях.
Телефоны апелляционных судом пока работают в штатном режиме, но не исключено, что в ближайшее время отключат и их.
Также имеется информация о том, что такая ситуация не только в Одессе.
Фото: Hotline