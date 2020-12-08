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Одесский общественный бюджет-2021: стали известны проекты-победители

Одесский общественный бюджет-2021: стали известны проекты-победители

Голосование за большие и малые проекты «Общественного бюджета-2021» Одессы завершилось.

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По результатам онлайн-голосования одесситов общественного бюджета Одессы-2021 стали:

  • 11 малых проектов (на общую сумму 5 232 671 грн)
  • 30 больших проектов на общую сумму 44 723 811 грн

Из малых проектов одесситы отдали свои голоса, в основном, за спортивные площадки и комплексы, детские площадки, зоны отдыха. Второй год побеждает проект по установке в парках и скверах боксов с «собакопакетами».

Одесситы проголосовали также за создание Городской мобильной службы раннего вмешательства. Эта служба будет заниматься помощью маленьким детям с нарушением развития и их родителям и за создание тренингового центра для овладения навыками паллиативной помощи.

Скверы, зоны отдыха, стадионы, тренажерные площадки, «оазисы счастья» (современные детские площадки), оздоровительные комплексы, благоустройство придомовых территорий — вот основные направления победивших больших проектов «Общественного бюджета».

Из больших проектов также стали победителями:

Еще в числе победивших больших проектов-победителей: создание нового сквера на ул. Семена Палия, сохранение исторической Градоначальницкой лестницы, реконструкция и освещение Курсантской лестницы.

На платформе «Социально активный гражданин» (citizen.odessa.ua) уже можно ознакомиться с проектами-победителями.

Фото: платформа «Социально активный гражданин»

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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