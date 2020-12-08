Одесский общественный бюджет-2021: стали известны проекты-победители

Голосование за большие и малые проекты «Общественного бюджета-2021» Одессы завершилось.
По результатам онлайн-голосования одесситов общественного бюджета Одессы-2021 стали:
- 11 малых проектов (на общую сумму 5 232 671 грн)
- 30 больших проектов на общую сумму 44 723 811 грн
Из малых проектов одесситы отдали свои голоса, в основном, за спортивные площадки и комплексы, детские площадки, зоны отдыха. Второй год побеждает проект по установке в парках и скверах боксов с «собакопакетами».
Одесситы проголосовали также за создание Городской мобильной службы раннего вмешательства. Эта служба будет заниматься помощью маленьким детям с нарушением развития и их родителям и за создание тренингового центра для овладения навыками паллиативной помощи.
Скверы, зоны отдыха, стадионы, тренажерные площадки, «оазисы счастья» (современные детские площадки), оздоровительные комплексы, благоустройство придомовых территорий — вот основные направления победивших больших проектов «Общественного бюджета».
Из больших проектов также стали победителями:
- создание современного кабинета точных наук для учеников СШ № 45;
- возрождение приюта для бездомных животных «Ковчег»
- создание уличного театра-галереи в парке им. Т.Шевченко.
Еще в числе победивших больших проектов-победителей: создание нового сквера на ул. Семена Палия, сохранение исторической Градоначальницкой лестницы, реконструкция и освещение Курсантской лестницы.
На платформе «Социально активный гражданин» (citizen.odessa.ua) уже можно ознакомиться с проектами-победителями.
Фото: платформа «Социально активный гражданин»