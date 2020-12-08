От коронавируса умер известный одесский бизнесмен Вадим Черный

От осложнений, вызванных коронавирусом, умер известный одесский бизнесмен Вадим Черный.
Об этом сообщают различные одесские СМИ и друзья бизнесмена в соцсетях.
Вадим Черный известен как совладелец отеля “Токио Стар”
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