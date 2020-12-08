Какие ледовые катки уже открылись в Одессе?

Умка

Добровольского, 145/1

В этом году ввели безлимитный общий тариф 150 гривен в час (коньки входят в стоимость). Также есть поминутный тариф: одна минута стоит две гривны. Можно заказать инструктора – 40 гривен за 15 минут. Помощник-пингвин (специальная опора для катания) обойдется в 50 гривен за 30 минут.

С 22:00 до 01:00 по вторникам и четвергам, а также с 22:30 до 01:30 по субботам на Умке проводят ночные катания по предварительной записи. Они стоят также по 150 гривен.

На катке каждую неделю устраивают розыгрыши, дискотеки, конкурсы и утренники для детей. Во время таких мероприятий на катке работает фотограф. Также на территории есть кафе, где можно перекусить.

Ice Age в парке Горького

Космонавтов, 17а

Каток на свежем воздухе в парке Горького работает каждый день. Цены на каток: 100 гривен для взрослых, 90 гривен для для детей до 12-ти лет. Покататься с инструктором стоит 90 гривен. Стойка обойдется в 50 гривен. Также здесь можно заточить коньки за 80 гривен.

Вы можете записаться в группы фигурного катания для взрослых и детей, или кататься всей семьей. Массовое катание проводится по сеансам. Сеанс на этом катке длится 45 минут. Катания начинаются в 9:00, а последний сеанс стартует в 23:00. Коньки входят в стоимость (учтите, что есть размеры только с 25 по 47).

Ледовая арена во Дворце спорта

Проспект Шевченко, 31

Крытый каток во Дворце спорта работает в понедельник и пятницу с 18:00 до 22:00, в выходные дни с 12:00. Каждую пятницу и субботу с 22:00 проводятся ночные катания.

Цена проката: в будние дни 150 гривен за два часа катания для всех, по выходным 100 гривен для взрослых и 80 гривен для детей за час катания. Коньки входят в стоимость. Безлимитные ночные катания стоят 150 гривен по записи и по 200 гривен без записи. Отметим, что на праздники тут могут повысить стоимость, поэтому лучше заранее все уточнить.

Это самая большая ледовая арена в городе, поэтому учтите, что в субботу время катаний может меняться из-за различий соревнований и спортивных мероприятий.

Ice Age в парке Шевченко

Успенская, 2/6

Открытый каток в Лунапарке парка Шевченко работает с 10:00 до 22:00. Сюда можно прийти со своими коньками и покататься 45 минут за 70 гривен. Также можно арендовать коньки за 50 гривен (300 гривен, паспорт или телефон нужно оставить в качестве залога).

Благодаря своему расположению, каток довольно популярный. Учтите, что перед праздниками на нем постоянно много людей.

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