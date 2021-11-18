Новости Одессы и Одесской области

Скорый конец “красной” зоны и дорожные новшества: главные новости Одессы за 17 ноября

Скорый конец “красной” зоны и дорожные новшества: главные новости Одессы за 17 ноября

В среду, 17 ноября 2021 года, “Одесская жизнь” писала о таких главных событиях Одессы и Одесской области.

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Уже на следующей неделе 4 области Украины, в том числе и Одесская, могут выйти из “красной” зоны карантина.

В память о выдающемся одесском краеведе Олеге Губаре его друзья и коллеги выступили с инициативой создания “Фонда Олега Губаря”.

На остановочных комплексах одесского общественного транспорта появятся информационные табло. Там будут отображаться маршруты и расписание движения транспорта.

В Одессе разработали новую схему автомобильного движения для загруженного перекрестка на 5-й станции Большого Фонтана. Что изменится?

Похоже, что планы полностью преобразовать развязку у Двух столбов могут начать реализовываться уже в следующем году.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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