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В Одессе появится фонд Олега Губаря

В Одессе появится фонд Олега Губаря

Олег Иосифович Губарь – историк и краевед, журналист и археолог, архивист и писатель, эрудит и знаток Одессы. Его имя было хорошо известно не только одесситам. Вчера ему исполнилось бы 68 лет.

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В сообщении Одесского горсовета сказано, что 16 ноября – день рождения Олега Губаря (1953-2021), и Одесса впервые отмечает эту дату без самого Олега Иосифовича.

В память о выдающемся краеведе друзья и коллеги Олега Губаря, все, кто помнит и ценит его научную и просветительскую деятельность, выступили с инициативой создания «Фонда Олега Губаря».

Фонд Олега Губаря обобщит его многогранное наследие

Фонд ставит перед собой задачи обобщения, осмысления и популяризации публицистического и литературного наследия Олега Иосифовича:

  • исследований в области истории Одессы, её архитектуры и градостроительства;
  • подготовку и издание собрания его научных работ и литературных произведений;
  • организацию и проведение ежегодного конкурса краеведов памяти Олега Губаря и «Губаревских чтений» в области изучения истории и градостроительства Одессы и многое другое.

На первом этапе финансовой основой Фонда будут служить средства, полученные от реализации монографии Олега Губаря «Топография пушкинской Одессы». Безусловно, что в дальнейшем эту работу поддержат друзья и коллеги Олега Иосифовича, а также неравнодушные одесситы.

Инициаторы создания «Фонда Олега Губаря» – известные одесситы: Михаил Пойзнер, Лилия Белоусова, Елена Полевщикова, Татьяна Щурова, Виталий Абрамов, Анна Голубовская, Олег Этнарович, Александр Пригарин, Игорь Шкляев, Яков Шпигельман, Татьяна Липтуга. Идею создания Фонда поддержал Департамент культуры и туризма Одесского городского совета и Всемирный клуб Одесситов.

Одесситам предлагают принять участие в обсуждении идеи создания Фонда и присоединиться к его деятельности. Предложения можно направлять на электронную почту ВКО: odessitsclub@gmail.com

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что 19 марта 2021 г. в Одессе умер Почетный гражданин города, известный краевед Олег Губарь.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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