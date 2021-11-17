Одесские остановки оснастят электронными табло с расписанием 

На остановочных комплексах одесского общественного транспорта появятся информационные табло. Там будут отображаться маршруты и расписание движения транспорта по ним.

О появлении таких табло на остановках рассказал заместитель городского головы Дмитрий Жеман в своем видеоблоге.

Первые такие устройства появятся на одесских остановках уже в этом месяце. Департамент транспорта планирует разместить на остановочных комплексах в ноябре семь устройств.

Со временем их число будет увеличиваться.

В дальнейшем с каждым месяцем количество этих табло будет становиться все больше,

— сообщил вице-мэр.

Читайте также: Когда одесситы смогут отслеживать маршрутки онлайн

Первые онлайн-табло появились в Одессе на конечных на Старосенной площади и Куликовом поле в 2018 году. В 2019-м такое табло установили на Привокзальной площади. В «Одесгорэлектротрансе» обещали оснастить табло все остановки города до 2020 года.

Но подвижек не было два года. И вот на остановках вновь начинают появляться новые табло.

Еще новости Одессы об общественном транспорте: