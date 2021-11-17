В Одессе готовят новую схему движения на 5-й станции Фонтана – что изменится?

Об этом сообщили в муниципальном департаменте транспорта, связи и организации дорожного движения.

“Начинаем работу по реализации данного проекта, который отлично дополнит новую разметку на Черняховского и Фонтанской дороге”,

– говорится в сообщении.

Также отмечается, что эта схема уже согласована во всех профильных ведомствах, в том числе в патрульной полиции.

Новая схема на 5-й станции Фонтана заработает в ближайшее время – после установки знаков, других элементов и обновления дорожной разметки. Точные сроки в мэрии обещали назвать позже.

Что изменится в движении на 5-й станции Фонтана?

После введения новой схемы станет невозможной парковка у “МакДональдза” – там установят столбики-делиниаторы. Также уберут светофор напротив сквера Героев-Летчиков (со стороны Черняховского).

Кроме того, изменятся направления движения по полосам: в частности, после выезда на перекресток со стороны 4-й Фонтана с двух полос будет разрешен только поворот налево, а еще с двух можно будет ехать только прямо. А при выезде на перекресток с Адмиральского проспекта появится возможность объезжать машины, которые ждут своей очереди, чтобы повернуть налево или развернуться.

Помимо этого, на площади оборудуют велодорожки, соединив таким образом фонтанский веломаршрут с недавно реконструированной улицей Черняховского.

Так движение организовано сейчас:

И таким оно будет:

Напомним, в Одессе официально завершилась реконструкция улицы Черняховского.

Фото: скриншот с видео Петра Обухова, схема с Facebook-страницы департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета