На склонах под бульваром Жванецкого: жутковатая «полоса препятствий» в ожидании перемен (фото)

“Одесская жизнь” также рассказывала, что в прошлом году был завершен открытый архитектурный конкурс на лучшее проектное предложение по реновации склонов под бульваром Жванецкого. Тогда же был назван проект-победитель под названием «Шаг к морю» (совместное детище Киевской студии ландшафтной архитектуры Максима Коцюбы и одесских архитекторов, вместе с урбанистом Александром Горенюком).

Итак, получается, на бульваре Жванецкого идет процесс того, что и названо «реконструкцией сквера имени Жанны Лябурб». Что же в сквере сегодня?

Заходим на его часть со стороны Военного спуска угол ул. Приморской. Три старые лестницы соединяют «верх» и «низ», и тянутся они через сквер. Лестницы в жутковатом состоянии, особенно по вечерам. Впрочем, страшновато здесь даже в знойный солнечный полдень.

Итак, отсюда мы любуемся Тещиным мостом снизу, тем более, что все здесь активно исписано граффити, поднимаемся по одной из лестниц, хотя в эти заросли, мусор и территорию разбитых парапетов совсем не тянет.

Между тем, проходим по одной из самых что ни на есть исторических лестниц города, которая выведет нас прямиком на ул. Гоголя, прямо к Шахскому дворцу. Но перед этим нужно преодолеть не только разбитые ступени, но и сам кусок сквера, находящегося в состоянии, мягко говоря, жутковатом. Его сегодняшний день никак не для туристов. Те же, кто вынужден пользоваться «скверной» дорогой, поднимаясь от ул. Приморской на ул. Гоголя и обратно, часто стараются выбрать другой путь, особенно если уже темно.

Это те самые наши склоны, вернее, их часть, которые пролегают в центре города и «вопят» об обновлении и укреплении.

Дождь превращает разбитые дорожки (вернее, их подобие) в непролазную грязь, разбито здесь все, мусор повсюду. Ну а об освещении этого жутковатого места и говорить на сегодняшний день не приходится.

Конечно, все прекрасно выглядит на проекте, но проект — это проект, а реальность на сегодняшний день такова, какой вы ее видите на наших фотографиях. Сквер словно замер в ожидании перемен. Впрочем, есть и обнадеживающие новости. Как сообщили официально, во время недавнего инспектирования проводимых работ на бульваре Жванецкого городской голова подчеркнул, что «также в планах мэрии — наведение порядка в сквере Жанны Лябурб, который расположен на склонах между бульваром Жванецкого и ул. Приморской».

Читайте также о том, как проходит реконструкция бульвара Жванецкого.

Фото: Мария Котова