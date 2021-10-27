Октябрь по-одесски: красивая осень в парке Горького (фоторепортаж)

В Одессе конец октября – самый разгар осени. Корреспондент “Одесской жизни” прогулялась по парку Горького и запечатлела для вас краски этой прекрасной поры.

Сейчас самое время для спокойных, неспешных прогулок. К счастью, в Одессе есть места, где можно насладиться природой, отдохнуть душой и выпить ароматный кофе. Одно из таких мест – парк Горького. Здесь любят проводить время не только жители Черемушек – сюда часто приезжают гулять с детьми и с Таирова.

В конце октября тут чудесно. Осенняя палитра радует глаз. Смотрите сами, а лучше – сходите туда и попробуйте ощутить настроение кружащих на ветру листьев.

Осенние фоторепортажи “Одесской жизни”: