Сюрпризы от дорожников, высотка-рекордсмен и 26-й трамвай: самые важные новости Одессы за 20 июля

Во вторник, 20 июля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Украине, Одессе и Одесской области.

С 21 июля в Украине начинается новый, пятый, этап вакцинации. И теперь, чтобы сделать прививку от коронавируса, предварительная регистрация не обязательна: достаточно прийти в ближайший прививочный пункт и в порядке живой получить укол.

На участке от Новощепного ряда до Пантелеймоновской появится выделенная полоса для общественного транспорта. А на пешеходных переходах – островки безопасности.

В Одессе заканчивают строить самый высокий дом: новым рекордсменом станет жилой комплекс «Олимпийский». Его возводят на проспекте Шевченко позади нынешнего Дворца спорта.

Жителя Южного, который стрелял в воздух из охотничьего карабина на свадьбе в Фонтанке 14 июля и был задержан, отпустили из СИЗО под залог. В то же время, представители чеченской диаспоры жалуются на предвзятое отношение правоохранителей после инцидента.

В мастерских коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс» собрали и выпустили на ходовые испытания 26-й до счету трамвай.