Новости Одессы и Одесской области

Сюрпризы от дорожников, высотка-рекордсмен и 26-й трамвай: самые важные новости Одессы за 20 июля

Во вторник, 20 июля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Украине, Одессе и Одесской области.

С 21 июля в Украине начинается новый, пятый, этап вакцинации. И теперь, чтобы сделать прививку от коронавируса, предварительная регистрация не обязательна: достаточно прийти в ближайший прививочный пункт и в порядке живой получить укол.

На участке от Новощепного ряда до Пантелеймоновской появится выделенная полоса для общественного транспорта. А на пешеходных переходах – островки безопасности.

В Одессе заканчивают строить самый высокий дом: новым рекордсменом станет жилой комплекс «Олимпийский». Его возводят на проспекте Шевченко позади нынешнего Дворца спорта.

Жителя Южного, который стрелял в воздух из охотничьего карабина на свадьбе в Фонтанке 14 июля и был задержан, отпустили из СИЗО под залог. В то же время, представители чеченской диаспоры жалуются на предвзятое отношение правоохранителей после инцидента.

В мастерских коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс» собрали и выпустили на ходовые испытания 26-й до счету трамвай.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить