На участке от Новощепного ряда до Пантелеймоновской появится выделенная полоса для общественного транспорта. А на пешеходных переходах – островки безопасности.

Об этом в своем видеоблоге сообщил заместитель мэра Одессы Дмитрий Жеман.

Чтобы на выделенную полосу не заезжал другой транспорт, ее отгородят делениаторами – специальными столбиками.

Эту полосу мы отделим делинеаторами, чтобы она действительно была выделенной, — сказал он. – Там же появятся островки безопасности для пешеходов. Это достаточно современные решения, и уже на следующей неделе мы сможем увидеть их эффективность

– рассказал вице-мэр.

Городские власти обещают, что стихийной торговли, которая процветала на этом участке улицы до начала ремонта, там больше не будет.

Ранее «Одесская Жизнь» выясняла, ведется ли торговля на перекрытом участке Екатерининской.