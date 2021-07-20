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К выходным закончат ремонт Екатерининской у Привоза: водителей и пешеходов ждут сюрпризы

К выходным закончат ремонт Екатерининской у Привоза: водителей и пешеходов ждут сюрпризы

На участке от Новощепного ряда до Пантелеймоновской появится выделенная полоса для общественного транспорта. А на пешеходных переходах – островки безопасности.

Об этом в своем видеоблоге сообщил заместитель мэра Одессы Дмитрий Жеман.

Чтобы на выделенную полосу не заезжал другой транспорт, ее отгородят делениаторами – специальными столбиками.

Эту полосу мы отделим делинеаторами, чтобы она действительно была выделенной, — сказал он. – Там же появятся островки безопасности для пешеходов. Это достаточно современные решения, и уже на следующей неделе мы сможем увидеть их эффективность

– рассказал вице-мэр.

Городские власти обещают, что стихийной торговли, которая процветала на этом участке улицы до начала ремонта, там больше не будет.

Ранее «Одесская Жизнь» выясняла, ведется ли торговля на перекрытом участке Екатерининской.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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