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В Одессе заканчивают строить самый высокий дом: сколько этажей и как с пожарной безопасностью (фото и видео)

В Одессе заканчивают строить самый высокий дом: сколько этажей и как с пожарной безопасностью (фото и видео)

Новым рекордсменом станет жилой комплекс «Олимпийский». Его возводят на проспекте Шевченко позади нынешнего Дворца спорта.

Сейчас самым высоким зданием в Одессе официально считается жилой комплекс «Арк-Палас» на площади 10 апреля. Его самая высокая башня имеет 25 этажей и высоту 106 метров.

На улице Жаботинского расположено 27-этажное здание «Набережного квартала», но точных данных о его высоте нет.

Но возводимый за Дворцом спорта ЖК «Олимпийский» точно побьет все предыдущие рекорды. Его 30 этажей будут иметь высоту не менее 120 метров. Это также позволит ему войти в десятку самых высоких зданий Украины.

Здание уже построено, сейчас в нем идут отделочные работы. Сдача намечена к новому году.

ЖК Олимпийский

Пока еще не появились первые жильцы, одесский спасатели провели учения: их целью было подать воду на верхний этаж здания.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

И хотя лестницы, способной достать выше 16 этажа в Одесе нет, пожарные смогли добиться своей цели.

Пожарные рукава сначала подняли по лестнице на 16 этаж, а потом прокладывали их внутри здания. Мощности насосов хватило, чтобы поднять воду на самый верх.

Впрочем, это не гарантирует, что в случае экстремальной ситуации у спасателей будет возможность подняться выше 16 этажа внутри здания.

Ранее “Одесская Жизнь” писала о том, как в Одессе строительство 27-этажного небоскреба превратилось в долгострой.

Видео пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, визуализация с сайта ЖК “Олимпийский”

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Редакция ПРОФИЛЬ

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