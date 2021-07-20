Официально: чтобы привиться от коронавируса, регистрация больше не нужна

Достаточно прийти в ближайший прививочный пункт и в порядке живой получить укол с вакциной.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на брифинге в Министерстве здравоохранения.

По его словам, с 21 июля в Украине начинается новый – 5-й этап вакцинации. И теперь предварительная регистрации в приложении ДИЯ или иным способом не является обязательной.

Все совершеннолетние украинцы могут подойти в любой пункт вакцинации и привиться от COVID-19.

Сейчас в инфраструктуру кампании вакцинации входят 3127 кабинетов вакцинации, 200 вакцинальных центров, а также 800 мобильных бригад.

Теперь минимум один пункт вакцинации будет работать в каждом райцентре. А предприятия с численностью сотрудников 50 человек и более смогут заказать мобильную бригаду, которая приедет и провакцинирует работников на месте.

Также рекомендуем познакомиться со статистикой заболеваемости коронавирусом в Одесской области за прошедшие сутки.

Фото МОЗ Украины