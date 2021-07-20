Новости Одессы и Одесской области

В Одессе собрали еще один новый трамвай «Одиссей»: сколько всего вагонов прибавится за год?

В Одессе собрали еще один новый трамвай «Одиссей»: сколько всего вагонов прибавится за год?

В мастерских коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс» собрали и выпустили на ходовые испытания 26-й по счету трамвай.

В этом году городских трамваев изрядно прибавится. Городские власти, представляя программу развития одесского общественного транспорта в марте 2021 года, объявили, что своими силами в течении года будет собрано 10 трамваев. Это семь обычных одинарных вагона и три трехсекционных «Одиссей Макс». Первый трехсекционный уже был представлен в апреле.

Кроме самостоятельной сборки трамваев, КП «Одесгорэлектротранс» должно получить еще 12 многосекционных трамваев по программе финансирования от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Тендер на покупку уже объявлен. Все 12 вагонов должны быть в Одессе к концу года.

Итого, одесский трамвайный парк в 2021 увеличится на 22 вагона.

Вагоны, купленные на деньги ЕИБ, вместе в «Одиссеями Макс» будут работать на новом маршруте «Север-Юг», который свяжет непрерывной линией жилмассивы Таирова и Котовского через центр города.

Ранее “Одесска Жизнь” разбиралась, когда в городе заработает трамвайный маршрут “Север-Юг”.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить