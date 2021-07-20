В Одессе собрали еще один новый трамвай «Одиссей»: сколько всего вагонов прибавится за год?

В мастерских коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс» собрали и выпустили на ходовые испытания 26-й по счету трамвай.

В этом году городских трамваев изрядно прибавится. Городские власти, представляя программу развития одесского общественного транспорта в марте 2021 года, объявили, что своими силами в течении года будет собрано 10 трамваев. Это семь обычных одинарных вагона и три трехсекционных «Одиссей Макс». Первый трехсекционный уже был представлен в апреле.

Кроме самостоятельной сборки трамваев, КП «Одесгорэлектротранс» должно получить еще 12 многосекционных трамваев по программе финансирования от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Тендер на покупку уже объявлен. Все 12 вагонов должны быть в Одессе к концу года.

Итого, одесский трамвайный парк в 2021 увеличится на 22 вагона.

Вагоны, купленные на деньги ЕИБ, вместе в «Одиссеями Макс» будут работать на новом маршруте «Север-Юг», который свяжет непрерывной линией жилмассивы Таирова и Котовского через центр города.

Ранее “Одесска Жизнь” разбиралась, когда в городе заработает трамвайный маршрут “Север-Юг”.