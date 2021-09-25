Сегодня День рождения у Педро Альмадовара

Сегодня, 25 сентября, День рождения отмечает культовый испанский режиссер и сценарист Педро Альмадовар. Ему исполняется 72 года.

Фильмы Педро Альмодовара уже стали классикой. Они отличаются красивой цветовой палитрой, провокативностью, табуированными темами и незаурядными образами.

Режиссер родился в небольшом городке Кальсада-де-Калатрава в бедном регионе испанской Ла-Манчи. В 1968 году он приехал в Мадрид и торговал старыми вещами на блошином рынке Эль-Растро и трудился в телефонной компании Telefónica. А в 70-хх годах он уже стал звездой попсубкультуры Мадрида — снимал короткометражки, играл в авангардистских театрах и панк-роковой группе.

Его первые полнометражные фильмы «Пепи, Люси, Бом и остальные девушки» и «Лабиринт желаний» стали сразу культовыми. Его популярность выросла после картин «Что я сделал, чтобы заслужить это?», «Матадор» и «Законом желания». В этих лентах сформировался его стиль мелодрамы, комедии и китча, которые высмеивают традиции и обычаи. Потом появились противоречивые «Свяжи меня!», «Высокие каблуки» и «Кика».

Также Альмодовар известен такими фильмами, как «Поговори с ней», «Разомкнутые объятия», «Кожа, в которой я живу», «Я очень возбужден» и другими.

Последней его работой стала драма «Параллельные матери», которая в ноябре выйдет украинский прокат.

Интересные факты о Педро Альмадоваре

У Альмодовара нет кинематографического образования, так как на учёбу у него не было денег. Кроме того, в начале 1970-х правительство Франко закрыло кинематографические учебные заведения.

Над сценарием фильма «Дурное воспитание» Альмодовар работал в течение десяти лет. В основу сюжета положен рассказ, который он написал в детстве во время учебы в католической школе. Альмодовар утверждает, что многие его одноклассники стали жертвами сексуальных домогательств священников, о чем и говорится в фильме.

Одна из любимых актрис Альмодовара — Пенелопа Крус. Она сыграла во многих его фильмах, среди них «Все о моей матери», «Разомкнутые объятия», «Живая плоть» и «Возвращение».

Фото: lostfilm.info