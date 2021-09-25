Когда именины у Альберта?

Имя Альберт является краткой формой древнегерманского имени Адальберт (нем. Adalbert). Оно состоит из двух основ — adal и berht, означающих соответственно «благородный» и «блистательный». У имени есть женский аналог — Альберта, Альбертина.

Считается, что обладатели этого имени уверенные в себе, в собственных силах и знаниях. Они предпочитают доверять больше рациональным суждениям, чем чувствам. При этом Альберты обычно достаточно сдержаны и скрывают свои эмоции.

По православному календарю, именины у Альбертов четыре раза в году: 8 апреля, 25 сентября, 15 ноября и 21 ноября.