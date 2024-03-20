Новости Одессы и Одесской области

Россияне отчитались об уничтожении офицеров НАТО в Одессе

Россияне отчитались об уничтожении офицеров НАТО в Одессе

Российские пропагандисты распространяют фейк о том, что во время ракетного удара по Одессе 15 марта «искандеры» уничтожили американских и немецких офицеров.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации SPRAVDI.

По сообщению пропагандистов, российская армия ударила ракетами «по базам инструкторов в Одессе» и ликвидировала офицеров Пентагона и Минобороны Германии.

Отмечается, что такие заявления об уничтожении «западных инструкторов», «наемников НАТО» — это обычная тактика россиян для информационного сопровождения военных преступлений, когда гибнут гражданские.

Подобные фейки распространялись после ударов по пиццерии в Краматорске и по кафе в селе Гроза, где проходил поминальный обед и погибли пятьдесят девять мирных украинцев.

В центре объяснили, что россия распространяет фейки о якобы уничтожении иностранных военных во время ударов по украинским городам с целью продвижения нарратива, что рф воюет не с Украиной, а с НАТО.

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15 марта армия россия нанесла ракетный удар по Одессе вероятно двумя ракетами Искандер. Удар пришелся по курортной зоне и частному сектору одесского побережья.

На помощь пострадавшим незамедлительно направилась бригада медиков и спасатели. Но как только они приступили к выполнению своих служебных обязанностей, враг нанес в то же место повторный ракетный удар.

Среди погибших — фельдшер Сергей Ротару, два спасателя, командир полка полиции «Цунами» Александр Гостищев и бывший заммэра Сергей Тетюхин.

Всего в результате террористической атаки Одессы 15 марта 2024 года погиб 21 человек и более 50 человек пострадали.

Разрушено здание рекреационного объекта, повреждены более шести десятков частных домов, станция техобслуживания, газопровод, автомобили скорой помощи и спасателей.

Ранее россиские пропагандисты запустили фейк утверждая, что одесских школьников вербуют на фронт.

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