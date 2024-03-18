Во время ракетного удара по Одессе 15 марта погиб 24-летний спецназовец

Стало известно имя еще одного погибшего от вражеских ракетных обстрелов по Одессе 15 марта — оборвалась жизнь 24-летнего воина из штурмовой бригады «Лють» Ильюшина Андрея Александровича.
Андрей Ильюшин после первого прилета поспешил на помощь своим побратимам, поскольку был военным медиком. Второй прилет убил молодого военного, рассказала волонтер Любовь Рябко.
У бойца остались жена и маленький ребенок.
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Андрея Ильюшина похоронят в Арцизе, откуда он родом.
Как сообщил городской голова Арциза Сергей Парпуланский, церемония прощания с героем состоится 19 марта в 10:00 по адресу: ул. Луговая, 91/1.
Жителей Арциза призывают образовать живой коридор уважения на последнем пути погибшего:
- в 10:45 от улицы Луговая, вдоль улиц Свободы и Соборная до храма Иоанна Богослова (улица Соборная);
- в 12:30 от храма вдоль улицы Соборная до центрального кладбища.
“Пусть доброе, светлое воспоминание о покойном Защитнике станет сильнее смерти и навсегда останется в памяти родных, коллег, друзей, боевых собратьев, всех, кто знал его, любил и чтил”, – выразил свои соболезнования родным воина Сергей Парпуланский.