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Девять дней: в Одессе помянули убитых рашистской ракетой украинцев в селе Гроза (фоторепортаж)

Девять дней: в Одессе помянули убитых рашистской ракетой украинцев в селе Гроза (фоторепортаж)

Девять дней прошло с того дня, как в селе Гроза Харьковской области в результате ракетного удара рашистов по кафе, где проходил поминальный обед, погибли пятьдесят девять украинцев. Пенсионеры и ветераны ОО «Золотая середина» собрались сегодня, чтобы помянуть погибших…

Боль — одна на всех

Поминки по погибшим на поминках… Боже мой, да может ли такое быть?! Война уже показала: может!

Поминки за загиблими в Грозі. Котова
Поминки за загиблими в Грозі. Котова
Поминки за загиблими в Грозі. Котова

Пожилые люди в черном — члены ОО «Золотая середина» — решили приготовить и собраться на этот поминальный обед, чтобы показать: украинцы едины в сострадании. Боль — одна на всех…

Валентина Туз

Валентина Туз, глава ОО «Золотая середина».

Да, наша организация решила сделать именно так… Девятый день… Сварили борщ, напекли пирожков, чтобы помянуть погибших украинцев на том «смертельном» поминальном обеде. Я — историк, но подобное зло, даже во время войн, не могу вспомнить. Мы — едины, и таким поминальным обедом хотелось бы это выразить, потому что беда одна на всех… Мы сегодня помянем и погибших в селе Гроза людей, и наших сыновей и внуков, которых забрала эта война. А еще хотим показать агрессору, что мы не боимся. Да, жизнь у нас теперь такая, что никто не знает, куда и когда может «прилететь». Но мы, пожилые украинцы, хотим показать и наше единство, и бесстрашие, и несокрушимость, —

говорит мне глава ОО «Золотая середина» Валентина Андреевна Туз.

В ее глазах блестят слезы, я тоже едва сдерживаюсь….

Глубокая печаль и свет надежды

Горячий борщ уже готов, столы накрыты. Кукла-мотанка — хранительница ОО «Золотая середина» — тоже сегодня в черном.

кукла мотанка. Котова

Композицию, посвященную трагическому событию, начинает Надежда Шевченко. Она заходит со свечой, читает стихи и поет. Все исполнено и глубокой печалью, и светом надежды на Победу. Кстати, Надежда сама написала стихи для этой композиции…

Надежда Шевченко

Надежда Шевченко

К членам ОО «Золотая середина» присоединился гитарист и певец Стас Подлипский. Он исполнил несколько песен, исполненных все той же боли — одной на всех.

Стас Подлипский

Стас Подлипский, гитарист и певец.

Вслушивалась, думала: вот она, связь поколений. Молодой человек поет для пожилых людей о том, что переживают сегодня все — от малышей до стариков. Это как одна песня на всех, как единая молитва и надежда на скорейшую нашу Победу.

И тяжело уже было сдержать слезы всем присутствующим.

… Все встают и читают «Отче наш», склонив головы… Потом начинается обед…

Поминки за загиблими в Грозі. Котова
Поминки за загиблими в Грозі. Котова
Поминки за загиблими в Грозі. Котова

Девятый день… Валентина Андреевна уверена, что все члены ОО «Золотая середина» соберутся и на сороковины.

Поминки за загиблими в Грозі. Котова

А еще в память всех погибших в этой войне они собираются высадить аллею кустов красной калины в парке Победы…

Фото Марии Котовой

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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