Девять дней: в Одессе помянули убитых рашистской ракетой украинцев в селе Гроза (фоторепортаж)

Боль — одна на всех

Поминки по погибшим на поминках… Боже мой, да может ли такое быть?! Война уже показала: может!

Пожилые люди в черном — члены ОО «Золотая середина» — решили приготовить и собраться на этот поминальный обед, чтобы показать: украинцы едины в сострадании. Боль — одна на всех…

Да, наша организация решила сделать именно так… Девятый день… Сварили борщ, напекли пирожков, чтобы помянуть погибших украинцев на том «смертельном» поминальном обеде. Я — историк, но подобное зло, даже во время войн, не могу вспомнить. Мы — едины, и таким поминальным обедом хотелось бы это выразить, потому что беда одна на всех… Мы сегодня помянем и погибших в селе Гроза людей, и наших сыновей и внуков, которых забрала эта война. А еще хотим показать агрессору, что мы не боимся. Да, жизнь у нас теперь такая, что никто не знает, куда и когда может «прилететь». Но мы, пожилые украинцы, хотим показать и наше единство, и бесстрашие, и несокрушимость, —

говорит мне глава ОО «Золотая середина» Валентина Андреевна Туз.

В ее глазах блестят слезы, я тоже едва сдерживаюсь….

Глубокая печаль и свет надежды

Горячий борщ уже готов, столы накрыты. Кукла-мотанка — хранительница ОО «Золотая середина» — тоже сегодня в черном.

Композицию, посвященную трагическому событию, начинает Надежда Шевченко. Она заходит со свечой, читает стихи и поет. Все исполнено и глубокой печалью, и светом надежды на Победу. Кстати, Надежда сама написала стихи для этой композиции…

К членам ОО «Золотая середина» присоединился гитарист и певец Стас Подлипский. Он исполнил несколько песен, исполненных все той же боли — одной на всех.

Вслушивалась, думала: вот она, связь поколений. Молодой человек поет для пожилых людей о том, что переживают сегодня все — от малышей до стариков. Это как одна песня на всех, как единая молитва и надежда на скорейшую нашу Победу.

И тяжело уже было сдержать слезы всем присутствующим.

… Все встают и читают «Отче наш», склонив головы… Потом начинается обед…

Девятый день… Валентина Андреевна уверена, что все члены ОО «Золотая середина» соберутся и на сороковины.

А еще в память всех погибших в этой войне они собираются высадить аллею кустов красной калины в парке Победы…

Фото Марии Котовой