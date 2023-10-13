Девять дней: в Одессе помянули убитых рашистской ракетой украинцев в селе Гроза (фоторепортаж)

Девять дней прошло с того дня, как в селе Гроза Харьковской области в результате ракетного удара рашистов по кафе, где проходил поминальный обед, погибли пятьдесят девять украинцев. Пенсионеры и ветераны ОО «Золотая середина» собрались сегодня, чтобы помянуть погибших…
Боль — одна на всех
Поминки по погибшим на поминках… Боже мой, да может ли такое быть?! Война уже показала: может!
Пожилые люди в черном — члены ОО «Золотая середина» — решили приготовить и собраться на этот поминальный обед, чтобы показать: украинцы едины в сострадании. Боль — одна на всех…
Да, наша организация решила сделать именно так… Девятый день… Сварили борщ, напекли пирожков, чтобы помянуть погибших украинцев на том «смертельном» поминальном обеде. Я — историк, но подобное зло, даже во время войн, не могу вспомнить. Мы — едины, и таким поминальным обедом хотелось бы это выразить, потому что беда одна на всех… Мы сегодня помянем и погибших в селе Гроза людей, и наших сыновей и внуков, которых забрала эта война. А еще хотим показать агрессору, что мы не боимся. Да, жизнь у нас теперь такая, что никто не знает, куда и когда может «прилететь». Но мы, пожилые украинцы, хотим показать и наше единство, и бесстрашие, и несокрушимость, —
говорит мне глава ОО «Золотая середина» Валентина Андреевна Туз.
В ее глазах блестят слезы, я тоже едва сдерживаюсь….
Глубокая печаль и свет надежды
Горячий борщ уже готов, столы накрыты. Кукла-мотанка — хранительница ОО «Золотая середина» — тоже сегодня в черном.
Композицию, посвященную трагическому событию, начинает Надежда Шевченко. Она заходит со свечой, читает стихи и поет. Все исполнено и глубокой печалью, и светом надежды на Победу. Кстати, Надежда сама написала стихи для этой композиции…
К членам ОО «Золотая середина» присоединился гитарист и певец Стас Подлипский. Он исполнил несколько песен, исполненных все той же боли — одной на всех.
Вслушивалась, думала: вот она, связь поколений. Молодой человек поет для пожилых людей о том, что переживают сегодня все — от малышей до стариков. Это как одна песня на всех, как единая молитва и надежда на скорейшую нашу Победу.
И тяжело уже было сдержать слезы всем присутствующим.
… Все встают и читают «Отче наш», склонив головы… Потом начинается обед…
Девятый день… Валентина Андреевна уверена, что все члены ОО «Золотая середина» соберутся и на сороковины.
А еще в память всех погибших в этой войне они собираются высадить аллею кустов красной калины в парке Победы…
Фото Марии Котовой