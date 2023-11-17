Залужный создает линию обороны Одессы: россияне пугают новым наступлением

Не только российские СМИ распространяют фейки об Одессе. В этот раз о новом наступлении россиян заговорили в одном из каналов непризнанного Приднестровья, которое можно считать гибридным анклавом российской федерации.

Появление таких новостей в российском информационном пространстве всегда связано с их провалами в поле боя. Ведь недавно стало известно, что украинская армия создала плацдарм на Левобережье Днепра в Херсонской области.

Свидетельством успехов наших воинов есть карта Института изучения войны. Согласно ей, линию обороны должны готовить россияне, ведь на левом берегу Херсонской области образовалась серая зона. Но в российских новостях утверждают Главнокомандующий уверен в повторном наступлении россиян и потерях новых территорий.

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Но если бы такая линия готовилась, то вряд ли она появилась бы сначала в телеграм-канале Приднестровья. Даже если бы эта информация не была секретной, то должна появиться на официальных ресурсах Генштаба.

В сообщении прослеживаются уже известные украинцам российские нарративы. К примеру, что Залужный отдал приказ, несмотря на позицию Зеленского. То есть россияне продолжают расшатывать в обществе мнение, что между президентом и Залужным существует конфликт.

Данное сообщение, распространенное пропагандистскими ресурсами, рассчитано на его дальнейшую раскрутку в информационном пространстве, ведь россияне заинтересованы в месседже о расколе между военным и политическим руководством в Украине.